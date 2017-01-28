يرتدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم زيه التقليدي خلال مباراته المقررة أمام المغرب غدا الأحد على استاد بورت جنتيل، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وأقيم اليوم السبت الاجتماع الفني الخاص بمباراة مصر والمغرب، حيث حضر من الجانب المصري إيهاب لهيطة مدير المنتخب والدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب وإيناس مظهر المنسق الإعلامي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على أن يرتدي منتخب مصر زيه التقليدي(القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء) وهو الزي الذي يكون علم مصر على أن يرتدي حارس المرمى الزي الأزرق الكامل بينما يرتدي منتخب المغرب القميص والشورت الأخضر والجوارب الحمراء فيما يرتدي حارس مرماه الزي الأصفر الكامل.

وأكد المنسق العام للمباراة أن المنتخب المصري سيكون الفريق الأول في اللقاء بينما المنتخب المغربي سيكون الفريق الثاني وعليه سيتواجد منتخب مصر في مقاعد البدلاء اليسرى من الملعب أما المنتخب المغربي فسيكون في الناحية اليمنى.

وطالب المنسق العام للقاء مسئولي الفريقين بضرورة الالتزام بموعد انطلاق المباراة وعدم التأخير داخل غرف تبديل الملابس لبدء المراسم في موعدها.