منتخب مصر يرتدي زيه التقليدي في مواجهة المغربالسبت، 28 يناير 2017 03:03 م
يرتدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم زيه التقليدي خلال مباراته المقررة أمام المغرب غدا الأحد على استاد بورت جنتيل، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.
وأقيم اليوم السبت الاجتماع الفني الخاص بمباراة مصر والمغرب، حيث حضر من الجانب المصري إيهاب لهيطة مدير المنتخب والدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب وإيناس مظهر المنسق الإعلامي.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على أن يرتدي منتخب مصر زيه التقليدي(القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء) وهو الزي الذي يكون علم مصر على أن يرتدي حارس المرمى الزي الأزرق الكامل بينما يرتدي منتخب المغرب القميص والشورت الأخضر والجوارب الحمراء فيما يرتدي حارس مرماه الزي الأصفر الكامل.
وأكد المنسق العام للمباراة أن المنتخب المصري سيكون الفريق الأول في اللقاء بينما المنتخب المغربي سيكون الفريق الثاني وعليه سيتواجد منتخب مصر في مقاعد البدلاء اليسرى من الملعب أما المنتخب المغربي فسيكون في الناحية اليمنى.
وطالب المنسق العام للقاء مسئولي الفريقين بضرورة الالتزام بموعد انطلاق المباراة وعدم التأخير داخل غرف تبديل الملابس لبدء المراسم في موعدها.
-
استخدامات مذهلة لا تعلمها عن "جوجل"
أكد مؤسسا شركة جوجل العالمية “لاري بيج وسيرجي برين” على الموقع الإلكتروني للشركة التكنولوجية أن هدف الموقع هو تنظيم المعلومات في العالم وجعلها في متناول الجميع ...Sat, 28 Jan 2017 01:01:57 GMT
-
7 تغريدات لحساب السيسي تلخص كلماته بالجلسة الأولى في اليوم الثاني لمؤتمر الشباب
نشر الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي 7 تغريدات، لخصت مداخلته خلال الجلسة الأولى لمناقشة التحديات التى تواجه الصعيد وآفاق التنمية في اليوم الثاني لانعقاد ...Sat, 28 Jan 2017 10:03:40 GMT
-
مصيلحي: تنويع مصادر استيراد اللحوم للحصول على أفضل المواصفات
أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أنه تم زيادة الأرصدة من الماشية السودانية لتصل إلى ٧٢ الف رأس و أنه تقرر زيادة معدلات الذبح اليومية لتصل ...Sat, 28 Jan 2017 12:44:09 GMT
-
"إيمان البحر" يشعل حماس الجمهور في معرض الكتاب
“عمرو دياب مش سُبة، أنا قلت إني مش زي عمرو دياب لأن كل واحد فينا له طريقته”. هكذا أجاب المطرب إيمان البحر درويش عما نسب إليه من تصريحات بعدد من الصحف، حول الفنان ...Sat, 28 Jan 2017 12:31:51 GMT
-
شاهد .. لوهان تهدي أردوغان قلادة تحمل شعار يردده دائما
قدمت نجمة هوليود الأميركية الشهيرة، ليندسي لوهان، أمس الجمعة، قلادة تحمل شعار “العالم أكبر من خمسة”، للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. ويتلخص معنى الشعار، في أن ...Sat, 28 Jan 2017 12:15:41 GMT
-
"يوم للستات" في افتتاح الدورة 43 لمهرجان جمعية الفيلم
يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، فعاليات الدورة الـ 43 من المهرجان السنوي لجمعية الفيلم، بسينما مركز الإبداع الفني في السادسة من مساء ...Sat, 28 Jan 2017 10:03:40 GMT
-
الإمارات تنشئ محكمة أحوال شخصية وتركات لغير المسلمين
أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قرارًا بإنشاء محكمة للأحوال الشخصية والتركات لغير ...Sat, 28 Jan 2017 10:19:34 GMT
-
4 أمور جنسية تهدد علاقتك .. تجنبها فوراً!
هناك بعض الأوضاع الجنسية الخاطئة التى يقوم بها الزوجان ، التي قد تؤدي إلى إصابات أثناء الممارسة الجنسية وخاصة للرجل . أربعة أوضاع جنسية شائعة قد تهدد حياتك الجنسية ...Sat, 28 Jan 2017 11:33:22 GMT
-
تأجيل محاكمة "أنصار بيت المقدس" لجلسة 14 فبراير المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة، ...Sat, 28 Jan 2017 12:01:40 GMT