استقبل مطار أسوان، صباح اليوم، السبت، فوج يضم 260 سائحاً قادمين من مطار بكين مباشرة إلى أسوان، للإستمتاع بجولة سياحية للمواقع الأثرية والسياحية فى مدينة أسوان وغيرها من المدن السياحية الأخرى بالجمهورية.

أكد علاء الشامى، مدير إحدى الشركات السياحية المنظمة لرحلة الفوج الصينى، أن السائحين الصينيين وصلوا فى تمام الساعة السابعة وخمس دقائق صباحاً على متن الطائرة “ايه اير ليجر” القادمة من مطار الصين شارتر إلى مطار أسوان، واستقبلهم العاملين فى المطار بالورود مع تسهيل كافة إجراءات الوصول بأسرع وقت.

وأضاف “الشامى”، أن السائحين سيقومون خلال رحلتهم بزيارة المعالم السياحية والأثرية بمحافظة أسوان، ومنها السد العالى ومعبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، على أن يستكملوا زيارتهم بالتوجه لمحافظة الأقصر على متن الفنادق العائمة لزيارة المعالم السياحية والأثرية بها أيضاً.

وأشار إلى أن هذه الرحلة ليست الأولى للسائحين الصين فى أسوان، وأن الرحلات بدأت تتوالى منذ بداية شهر يناير الجارى بواقع رحلة أسبوعية، وستزيد خلال الأيام المقبلة لتصل إلى رحلتين أسبوعياً.