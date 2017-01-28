“التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030” ، هى استراتيجية أطلقتها وزارة التخطيط، عندما أعلنت الأمم المتحدة مبادرتها لهذا العام، ولكن يظل الفارق الجوهرى بين المبادرة الأممية وبين مبادرة مصر، أن الأخيرة ربطت بين التنمية المستدامة والثقافة- تقول الدكتورة منال علام، مدير عام بالهيئة العامة للكتاب.

جاء ذلك خلال أولى ندوات ملتقى الشباب، أمس الجمعة، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان “التنمية المستدامة فى رؤية- مصر 2030 “، والتي أدارتها الدكتورة هويدا صالح، وتحدث فيها كلا من، الدكتورة منال علام مديرعام بالهيئة العامة للكتاب، والدكتور محمد محمودالسيد، ممثل جمعية المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، والمهندسة تغريد العيوطى، مدير عام بوزارة الكهرباء، والمسؤولة عن محور الطاقة، وأحمد السيد، المخرج المسرحى.

عن مصر، قالت العيوطي، إن هذه المبادرة ستتم من خلال شراكة بين عدة وزارات، منها، الثقافة، الشباب، الكهرباء، والتخطيط العمرانى ، كذلك عدة مؤسسات؛ بهدف العمل على ثلاثة أبعاد “اقتصادى، اجتماعى، و بيئى” مقسمة على 10 محاور.

افتتحت الدكتورة هويدا صالح الملتقى ، موضحة أن الملتقى هذا العام، سوف يناقش ما تحقق فى عام 2016من أهداف تخص الشباب، باعتباره كان عاماً مخصصاً لهم من قبل الدولة، وهل تحققت كل الأهداف التى كان من شأنها التنفيذ أم لا، و أضافت صالح: كثيرون منا ربما يتساءلون، عن صلة الثقافة بالتنمية المستدامة، و هؤلاء نقول لهم: إن الثقافة محور مشترك بالحياة، و بكل ما يتصل بالإنسان، فالمأكل،الملبس، والمسكن، كلها ثقافة، وكذلك فإن تناولنا الملفات الاقتصادية ثقافة، وكذلك الملفات السياسية، فالثقافة ليست شعراً أو رواية فقط.

المهندسة تغريد العيوطى، مدير عام بوزارة الكهرباء، والمسؤولة عن محور الطاقة، قالت أثناء مداخلتها فى الملتقى، إن رؤية 2030 للتنمية المستدامة، وُضعت لكل دول العالم من قبل الأمم المتحدة، وهى تعنى تنمية الإنسان بشكل دائم و مستمر، على ألا نضر بالأجيال القادمة، و حقها فى موارد الكون .

وأضافت العيوطى، أن مصطلح التنمية المستدامة ظهر لأول مرة فى تقرير، صدر عن الأمم المتحدة عام 1987، مع ظهور مصطلحات العولمة و الحوكمة ، من خلال سبعة عشر هدفاً يجب العمل عليها مع عام 2030، وتعتبر الطاقة هى الهدف رقم سبعة فى هذه الأهداف ، و فيما يخص مصر ، فنحن نعمل الأن على أن نعتمد بحلول 2030 على الطاقة المتجددة مثل الشمس ، بنسبة 37 % من الاستخدام الكلى.

وأكد الدكتور محمد محمود السيد، ممثل جمعية المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، خلال كلمته، أن التنمية المستدامة هى اللغة المشتركة الوحيدة التى يتحدثها العالم الآن، والاهتمام بها بدأ في الستينيات مع بداية ظهور كتاب “مستقبلنا المشترك ” لوزيرة البيئة النرويجية، ثم من خلال مؤتمر الأمم المتحدة عام 1972 تحت عنوان “الإنسان و البيئة”.