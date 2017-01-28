وصل هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت مدينة بورت جنتيل الجابونية، لحضور مباراة المنتخب المصري أمام المغرب غدا.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر غدا الأحد مع نظيره المغربي، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وكان أبو ريدة قد وصل إلى مدينة بورت جنتيل صباح اليوم السبت، قادما من العاصمة الجابونية ليبرفيل، بعدما حضر احد اجتماعات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لمؤازرة المنتخب المصري في مباراته المهمة غدا أمام المغرب، ولتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز، والتأهل للدور نصف النهائي للمسابقة الإفريقية.