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بالصور..عراقيون يمزقون "لافتة الخميني" وسط البصرة
الامام الخميني مؤسس الدولة الإسلامية في إيران

بالصور..عراقيون يمزقون "لافتة الخميني" وسط البصرة

السبت، 28 يناير 2017 02:54 م
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، صورة لتمزيق لافتة حملت اسم “روح الله الخميني” المرشد السابق للثورة في إيران، كانت عنوانا لشارع وسط البصرة جنوب العراق.

وقال النشطاء: “إن عراقيين لم يتم التعرف عليهم قاموا بتمزيق لافتة الشارع التي تحمل اسم “روح الله الخميني”، وقد كان يطلق على الشارع في السابق اسم “الزهراء”“.

ويشار إلى أن تسمية الشارع تمت منذ 7 أشهر وأثارت جدلا في المحافظة، ففيما اعتبرها البعض أمرا محببا لديهم ولا إشكال عليه، كونه يمثل “شخصية دينية كبيرة”، لكن البعض الآخر عده تدخلا سافرا ولا يجوز ذلك ولا بد من استنكاره.

عراقيون يمزقون

عراقيون يمزقون

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