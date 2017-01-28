قامت سيدة من أهالي محافظة أسوان بتقديم شكوى للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لمصرف”كيما أسوان” اليوم السبت.

وبدت السيدة في حالة إرهاق وانفعال وقام الرئيس بإعطائها قارورة للمياه أثناء استنجادها به، وقالت :” لما عرفت بزيارتك جيت.. وحذروني من أني هضرب بالنار بس أنا قلت السيسي ميضربش شعبه وأهله بالنار”، مضيفة “ده خدني في حضنه ومضربنيش بالنار، كان يقدر يضربني بالنار ويقول أني إرهابية”.

وأشارت السيدة في حديثها للرئيس إلى أنها تعاني من الاهمال الطبي بأحد المستشفيات، واتهمت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالكذب والإهمال.

كما أعربت عن حبها للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووعدها الرئيس بحل مشكلتها.