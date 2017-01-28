 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 02:24 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو والصور.. سيدة تشكو للرئيس السيسي من وكيل وزارة الصحة بأسوان
السيسي يصافح مجموعة من المواطنين

بالفيديو والصور.. سيدة تشكو للرئيس السيسي من وكيل وزارة الصحة بأسوان

السبت، 28 يناير 2017 03:07 م
محيط - خالد الريس

قامت سيدة من أهالي محافظة أسوان بتقديم شكوى للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لمصرف”كيما أسوان” اليوم السبت.

وبدت السيدة في حالة إرهاق وانفعال وقام الرئيس بإعطائها قارورة للمياه أثناء استنجادها به، وقالت :” لما عرفت بزيارتك جيت.. وحذروني من أني هضرب بالنار بس أنا قلت السيسي ميضربش شعبه وأهله بالنار”، مضيفة  “ده خدني في حضنه ومضربنيش بالنار، كان يقدر يضربني بالنار ويقول أني إرهابية”.

وأشارت السيدة في حديثها للرئيس إلى أنها تعاني من الاهمال الطبي بأحد المستشفيات، واتهمت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالكذب والإهمال.

كما أعربت عن حبها للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووعدها الرئيس بحل مشكلتها.

السيسي يصافح مجموعة من المواطنين

السيسي يصافح مجموعة من المواطنين

السيسي يصافح مجموعة من المواطنين

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3