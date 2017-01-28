خبراء : الفساد في المحليات بلغ 2 مليار و335 مليون جنيهالسبت، 28 يناير 2017 02:49 م
“الفساد في الإدارة المحلية وحدها خلال عام، بلغ 2 مليار و“335، و”المركزية أدت إلى إلغاء الكفاءات في الإدارات الأقل و أثرت بالسلب على الاقتصاد المصرى “، كانت الكلمات الأبرز في ندوة بعنوان “ظاهرة الفساد في مصر”، نُظمت في معرض الكتاب، أمس الجمعة، وحضرها عدد من الخبراء والمسؤولين.
الدكتورة إكرام بدر الدين، قالت إن الفساد ينطوي على 4 أطراف هم، الموظف العام، تحقيق المنفعة الشخصية، مخالفة ضوابط الوظيفة العامة، وأسبقية المنفعة الخاصة على العامة.
وأشارت بدر الدين إلى بعض مسببات الفساد، ومنها، عدم العدالة، السلبية السياسية، القيم الثقافية والتي يترتب عليها بعض الآثار السلبية، أهمها ضعف الضوابط والمعايير السياسية، لذلك لابد من توجيه كافة المؤسسات إلى مواجهة الفساد، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت وتوافر الإرادة السياسية، والانضباط التشريعي.
أما النائب عبد الحميد كمال، فأشار إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يوضح أن حجم الفساد في الإدارة المحلية خلال عام واحد بلغ 2 مليار و335 مليون جنيه، مؤكدًا أن البطل الحقيقي في مواجهة الفساد هو المواطن المُبلّغ، وذلك لا يقلل من دور الرقابة الإدارية في مواجهة الفساد، وتضافر كافة الجهود من المؤسسات التعليمية والكنيسة والمسجد.
فيما يرى السفير محمد بدر الدين، أن المحسوبية تعد من أهم أبعاد الفساد، بعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وهاجم السفير أحمد حسن المركزية في الإدارة، وقال إن المركزية الشديدة تؤدي إلى إلغاء الكفاءات في الإدارات الأقل. وهو الأمر الذي اتفقت معه فيه النائبة هند الجبالي، مشددة على أهمية اللامركزية في الإدارة إلى جانب حماية المُبلغ والشاهد في وقائع الفساد.
من ناحية أخرى ألقت عضو اللجنة الفرعية ومساعد وزير التخطيط، غادة موسي كلمتها، خلال الندوة، حول القيم الحاكمة للمصرين تجاه محاربة الفساد والتي تم مناقشتها مع قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وهي تنحصر في “العدالة، الإنصاف، المساواة ، العقاب ،الثواب ،الصدق ، الأمانة ، الردع والتقويم”- بحسب قولها. مؤكدة علي أهمية وجود حماية لكل من الشاهد والخبير والمبلغ والضحية .
في نهاية النقاش جاءت كلمة الدكتور، شريف نافع، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حول دور الإعلام والممارسات الخاطئة في وسائل الإعلام، ومنها ضعف التركيز على الفساد الإداري، عدم القدرة علي التعامل الدقيق مع السوشيال ميديا، خاصة في الأجيال الجديدة ورغبة الصحفيين في السبق وتجاهل أخبار البراءة للمتهم. وذكر بعض التوصيات، ومنها، تفعيل مواثيق الشرف الإعلامي، الفصل بين ملكية وسائل الإعلام وبين إدارتها، حرية تداول وإتاحة المعلومات والمصادر للصحفي، تسليط الضوء على النماذج المشرفة وتأهيل وإعداد الصحفيين.
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