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40 عسكريا تركيا من حلف الناتو يطلبون اللجوء في المانيا
الجيش التركي

40 عسكريا تركيا من حلف الناتو يطلبون اللجوء في المانيا

السبت، 28 يناير 2017 02:53 م
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ذكرت وسائل إعلام ألمانية اليوم السبت أن عشرات العسكريين الأتراك من حلف شمال الأطلسي قدموا طلب لجوء في ألمانيا على وقع حملة تطهير واسعة بدأتها انقرة بعد الانقلاب الفاشل في يوليو.

وأوضحت مجلة “شبيجل” وقناة “اي ار دي” في مقال مشترك ان “نحو 40 عسكريا تركيا معظمهم من الضباط المنتشرين في قواعد للحلف الأطلسي قدموا طلبات لجوء في ألمانيا”.

وقال أحد الضباط الأتراك لوسيلتي الاعلام “إذا عدت إلى تركيا قد اسجن واتعرض للتعذيب” مؤكدا أن لا علاقة له بالانقلاب الفاشل وبانه “لا يتعاطف مع الانقلابيين”.

وأضافت وسيلتا الاعلام ان وزارة الداخلية الالمانية ومكتب المهاجرين واللاجئين في البلاد أكدا أن هذه الطلبات ستدرس كاي طلب لجوء.

وتأتي هذه المعلومات قبل ايام من زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لتركيا في الثاني من فبراير في اجواء من التوتر بين انقرة وبرلين.

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