استضاف المقهي الثقافي عددًا من النقاد، الدكتور حسام عبدالظاهر، كمال مغيث، سلوي بكر، سمير فاضل، عمر مصطفي لطفي، ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب الـ48، لمناقشة كتاب الأقدمين ” الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة” لابن ظهيرة، والذي يرجع إلي القرن الـ15 ،وتقديم نظرة نقدية معاصرة للكتاب .

أوضح الدكتور حسام عبد الظاهر أن الكتاب يناقش نشأة وتطور مصر، مضيفًا - وفق بيان- أن الكتاب له أولوية علي مستوي النشر؛ لأنه أول كتاب يصدر عن سلسة التراث الحضاري، فالحنين إلي الأوطان ظاهرة في العالم بأكمله، ولكنها تزداد في العالم العربي.

وذكر عبد الظاهر أن من إيجابيات الكتاب استخدام المؤلف للعديد من المصادر واعتماده علي الروايات الشفوية والموازنة بينها.

ووجه نقده للمؤلف لسرعة إصدار الكتاب التي لم تتعد ال 14 يومًا لمواكبة احتفالات القاهرة وقتئذ، مما أدى إلي ظهور أخطاء كثيرة ملحوظة للقراء.

وتعجب الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، الذي صدر له كتاب بعنوان “هتافات الصامتين” ويرصد فيه هتافات وشعارات المصريين أثناء ثورة 25 يناير,متسائلًا عن سبب كل هذا الإهتمام بمصر والمصريين من الكتاب، وصرح بأن “مصر كالكريستالة تعطيك ضوءًا غريبا”، وكان نقده للكتاب أنه احتوى على أفكار غير علمية يمكن إرجاعها لكتابات المسلمين وإثبات النسب والمكان.

فى حين انتقد سمير فاضل الكتاب فى عدة نقاط، أهمها أنه احتوى على كم كبير من المغالطات التي تربك أذهان الناس وخاصة البسطاء، وتشويه طقوس ومناطق معينة مثل”قدسية جبل المقطم لأنه كما يرى الكاتب أن موسي عليه السلام قد كلم ربه من فوقه، وأن المسيح ولد في بني سويف، ووصف مصر “ببلاد الكفر” ثم عاد ليقول أن “نهرها أشد عذوبة من سائر أنهار الإسلام”، وهو ما يثير الحيرة لدي القارئ.

وأضاف أن هناك اختفاء واضح للفترة ما بين القرن الأول والقرن العاشر من تاريخ مصر.

وكان تعقيب الدكتورة سلوي بكر علي هذا النقد بأن الكتاب قد صدر في القرن الـ15 والذي أعقبه ظهور علوم حديثة مثل علم الأثار، فضلًا عن أن كل الكتب في تلك الفترة احتوت علي نفس الأفكار.

واختتم الندوة الدكتور عمر مصطفي لطفي أستاذ التاريخ الإسلامي، بأن الكتاب يضم معلومات نادرة عن الكندي ومعلومات عن محيط مصر في ذلك الوقت، وهو الشامي الوحيد الذي تكلم عن مصر في بلاد الشام.