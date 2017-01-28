مدبولي: أريد إلغاء مقولة أن «الصعيد مهمل»السبت، 28 يناير 2017 01:58 م
أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، أن الوزارة تحاول تلغي مقولة أن “الصعيد مهمل”، موضحا أنه هناك 106 ألف وحدة تابع لمشروع “الإسكان الاجتماعي ” بقيمة حوالي 18 مليار جنيه في الصعيد من بينهم 66 ألف وحدة تم انتهاء العمل بهم وباقي الوحدات ستنتهي في منتصف العام.
وأوضح مدبولي من خلال تصريحاته لـ”التلفزيون المصري” اليوم السبت على هامش مشاركته بالمؤتمر الشبابي في أسوان اليوم السبت، أن عدد الوحدات السكنية بالصعيد أكبر من عدد المتقدمين بها، مضيفا أنه تم عمل وحدات سكنية بمستوى “فوق المتوسط” في مدينة المنيا الجديدة.
وأضاف أنه تم عمل 99 مشروعات “مياه الشرب والصرف الصحي” في محافظات الصعيد بإجمالي نفقات 6 مليار جنيه، مؤكدا أنه سيتم عمل 68 مشروع “مياه الشرب والصرف الصحي” خلال هذا العام بتكلفة 4 مليار جنيه.
وأعلن أنه هناك خطة للقضاء على المناطق العشوائية الغير أمنة خلال سنتين وهما “عشش محفوظ” بالمنيا ، و”السماكين” بسوهاج، و”الصحابي” بأسوان.
وذكر انه سيتم طرح أراضي ووحدات سكنية بالمدن الجديدة في غرب النيل “هضبة أسيوط” وغرب قنا، ومناطق جديدة أخرى ببني سويف والمنيا.
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