الزمالك يختتم معسكر أكتوبر اليومالسبت، 28 يناير 2017 01:52 م
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر اليوم السبت بملعب الهدف بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء أيمن حفني الذى يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف مدرب الأحمال البرازيلي رودريجو.
وأكد إسماعيل يوسف مدير الكرة أن المعسكر كان مثالياً وشهد التزامًا من جميع اللاعبين وحالة من الاستقرار بعد تجديد عقد باسم مرسى لمدة موسمين وإغلاق ملف احتراف مصطفى فتحي.
وأشار تيجانا إلى أن الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي حرص على الوصول إلى أعلى مستوى بدنى وفنى للفريق وظهرت منافسة قوية بين جميع اللاعبين في جميع المراكز وهو ما يصب في النهاية لمصلحة الزمالك.
وأشار إلى أن الجهاز الفني كان حريصاً أيضاً على متابعة لاعبي الفريق في المنتخبين الأول المشارك في أمم إفريقيا بالجابون وسعيدًا جدًا بتألق الثنائي على جبر وطارق حامد بصورة لافتة للنظر بشهادة الجميع وكذلك لاعبو المنتخب العسكري في بطولة كأس العالم بسلطنة عمان، وسعيدًا بمشاركة محمود حمدي الونش وأحمد توفيق، وكذلك الوافد الجديد من سموحة حسام باولو الذى سينضم إلى تدريبات الفريق استعداداً للقاء السوبر بعد العودة للقاهرة مباشرة.
وأضاف مدير الكرة أن صفوف الفريق ستكون كاملة العدد بعودة أيمن حفني وعلى فتحي للتدريبات خلال الأيام المقبلة.
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