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الجيش السوري يتوصل لاتفاق يقضي بخروج المسلحون من "عين الفيجة"
الجيش السوري

الجيش السوري يتوصل لاتفاق يقضي بخروج المسلحون من "عين الفيجة"

السبت، 28 يناير 2017 01:55 م
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أعلن منسق المصالحات المحلية في منطقة وادي بردى بريف دمشق علي محمد يوسف اليوم /السبت/ التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج المجموعات المسلحة من بلدة عين الفيجة.

وأضاف يوسف - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن الاتفاق يقضى بخروج المجموعات المسلحة من بلدة عين الفيجة باتجاه قرية دير مقرن.

وعقدت خلال الساعات الماضية، اجتماعات مكثفة خارج منطقة وادي بردى بين وفد قوات الجيش ووفد الأهالي وممثلين عن فصائل المعارضة أفضت في التوصل إلى الاتفاق، حيث تقع بلدة عين الفيجة قرب دمشق، وتعتبر استراتيجية نظرا لأنها تحوي نبع الفيجة الذي يغذي معظم أنحاء العاصمة بالمياه الصالحة للشرب.

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