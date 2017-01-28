أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن كل ما طرحه المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية لحل قضايا النوبة تم التصديق عليه فورا.

وقال الرئيس السيسي ـ في مداخلة له خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الشباب المنعقد في أسوان اليوم السبت ـ لا أحد يتصور أننا منتبهين لكل المصريين بما فيهم النوبة في الوقت الراهن فقط ، إن كل القضايا والمشاكل الموجود في النوبة هي أحد مسئوليات مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محلب ، وكل ما يعرضه وكل ما يطلب مني بخصوص مشاكل النوبة تم التصديق عليه فورا .

وعلق المهندس محلب قائلا “أسبوعيا يرفع تقرير للرئيس السيسي لعمل اللجنة التي تضم اللواء أحمد جمال الدين وفايزة أبو النجا ومحافظ أسوان “، لافتا إلى أن الرئيس صدق في قرية الجنينة والشباك على إنشاء منطقة صناعية ، وبالتنسيق مع رئيس الوزراء تم رصد 44 مليون جنيه للمرافق .

وأضاف محلب “كانت هناك مشكلة في 44 قرية بالنوبة ، وتم عمل مسح كامل لهذه القرى لمركز بحوث البنى ووزارة الاسكان وتم الانتهاء من تلك التقارير بحيث سيتم انشاء كل المباني في ال 44 قرية مطابقة للمواصفات ، فضلا عن ترميم بعض المباني .

واشار إلى أن هيئة التخطيط العمراني تقوم حاليا بتخطيط مشروع مدينة كركر الجديدة ، وتم عرض المشروع على الاهالي في المنطقة وحين يكتمل سيتم الاعلان عنه ، موضحا أن الرئيس السيسي اعتمد مشروعات المياه والصرف الصحي في 44 قرية بالنوبة .

وأكد محلب أن الرئيس السيسي صدق على انشاء جهاز لتنمية جنوب الوادي .

وكانت إحدى سيدات النوبة قد قالت إنها تأمل في أن يتم تنفيذ كل الوعود الخاصة بأهالي النوبة في عهد الرئيس السيسي ، كما طالبت بانشاء مصنع في مركز نصر النوبة .