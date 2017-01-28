تقابل منتخبا مصر والمغرب في 27 مباراة، وكان الفوز من نصيب المغرب في 14 مرة مقابل انتصاران فقط لمصر، فيما تعادل الفريقان في 11 مباراة.

وكان آخر فوز للمغرب على مصر عام 2001، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بهدف سجله مصطفى حجي.

ولم تلعب مصر ضد المغرب منذ 2006 عندما تعادل المنتخبان سلبيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 التي استضافتها مصر وفازت بلقبها.

وخلال تلك المواجهات، سجل المنتخب المغربي 32 هدفا مقابل 13 لمصر.

وتقابل المنتخبان في خمس مباريات سابقة في كأس الأمم الأفريقية، فاز المغرب في ثلاث منها مقابل فوز وحيد لمصر، بالإضافة إلى تعادل سلبي.

ولعل من المفارقة أنه كلما التقى المنتخبان في إطار كأس الأمم الأفريقية، يتوج أحدهما في نهاية المطاف بلقب البطولة، باستثناء مباراة الفريقين في عام 1980 بنيجيريا، والتي كانت لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ففي بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1976 في إثيوبيا، فاز المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف، وحصل أسود الأطلسي على البطولة.

وفي كأس الأمم الأفريقية عام 1986 التي استضافتها مصر، حقق الفراعنة الفوز على المغرب وحصلوا على لقب البطولة.

المباراة الثالثة بين الفريقين في هذه البطولة القارية كانت في بطولة 1998 في بوركينا فاسو، وفاز منتخب المغرب بالمباراة، لكن المنتخب المصري فاز باللقب الرابع في تاريخه.

تواجه المنتخبان مرة أخرى في كأس الأمم الأفريقية بمصر عام 2006، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي وحصلت مصر على البطولة أيضا.

ويعود منتخب مصر للمشاركة في البطولة القارية بعد غياب ثلاث دورات متتالية، وذلك في فترة شهدت اعتزال عدد من الأعمدة الرئيسية التي قادت الفريق للحصول على البطولة ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، مثل محمد أبو تريكة وعمرو زكي ومحمد زيدان.

ولا تضم البطولة الحالية سوى أربعة لاعبين من الفريق الذي شارك في آخر ظهور لمصر في نهائيات كأس الأمم الافريقية في عام 2010، وهم حارس المرمى عصام الحضري وأحمد المحمدي ومحمد عبد الشافي وأحمد فتحي.

أما منتخب المغرب فيتأهل للدور ربع النهائي من البطولة للمرة الأولى منذ عام 2004 حين وصل للمباراة النهائية التي خسرها أمام تونس.