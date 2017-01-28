تُشارك الدار للنشر والتوزيع بـ “51” إصدارًا أدبيًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام ، الذي ستبدأ فعالياته يوم 26 يناير الحالي 2017 .

وتتنوع إصدارات الدار بين الرواية والشعر والمتواليات والمجموعات القصصية والمسرحية والنقد الأدبي والمقالات ومجموعة مميزة من الكتب الاجتماعية والسياسية والتاريخية والدينية وكتب الأطفال.

وتطرح الدار في المعرض هذا العام 45 كتابًا جديدًا قامت بإصدارهم حديثًا خلال الشهر الجاري، وسيتم عرضهم بجناح “الدار” بصالة (2) بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ومن جانبه أكد الفنان التشكيلي “محمد صلاح خسرو” ، مدير الدار للنشر والتوزيع ، على أن الدار قد أصدرت 51 إصدار جديدًا سيتم طرحهم في معرض الكتاب 2017 ، موضحًا أن عدد إصدارات الدارقبل بلغ ما يقارب 350 إصدار على مدى إحدى عشر عاماً.

وتضم الإصدارات الجديدة كتبًا لمجموعة من المبدعين من نجوم الأدب والنقاد وعلى رأسهم:

الناقدة د/ فاتن حسين التي تشارك بكتابها “الرواية العربية بين النظرية والتطبيق ” ، الأديبة الكبيرة “نجوى عبد الرحمن بروايتيها “ست الحزن” و “سيدة الأحلام” ، الكاتبة “سهى ذكي” التي تشارك بروايتها “سنين ومرت” ، الكاتبة سوزان الشورى” بمتواليتها القصصية “غرفة 608” ، الكاتب “صخر صدقي” مشاركًا برواية “رفيكي ينجو” ، الناقد “الدكتور/ عماد خالد ” بكتابه “التفاعل النصي في الرواية العربية المعاصرة” ، الناقدة “منى عارف” التي يعرض لها دراسات نقدية بعنوان “إيقاعات متفردة” ، رواية “مع البليكان تبحر زرقتي ” للكاتب العراقي الكبير إبراهيم سليمان نادر ، رواية “سيبيجاج” للكاتب السوري الكبير فاروق عبد الله.

وتضم أيضًا إصدارات الدار في معرض الكتاب :

كتاب “نحوَ فهمٍ مُتبادَل ” للكاتب محمد أبوعياد ، رواية “الصوت” للكاتب مينا سعد ، رواية “جينا للكاتبة رضوى العوضي ، “أرض محايدة” أشعار بالعامية المصرية لمازن المصري ، رواية “طعم الأيام” للكاتبة أمنية طلعت ، رواية “حكمة” للدكتورة رشا الجندي ، مقالات “صوت وصدى” للكاتب حسين عثمان ، “همس الأبواب” للكاتبة آية ياسر ، “الاستبداد من الخلافة للرئاسة ” لمحسن عبد العزيز ، ديوان شعر “واو” لعبد الستار سليم ، رواية ” يا تخينة” لنادية أبو شادي ، “ثورة درب عشرة” لمحمد شمروخ ، رواية “نظرة من الغربال ” لزينب مبارك ، رواية “نجمة المساء” لمحمد جبريل ، رواية “زينزيبار .. عاصفة البيادق” لعبد القادر ضيف الله .

المجموعة القصصية “الرجل القادم من الجنة” لصابر رشدي ، رواية “تغريبة القبطي الأخير” ليوسف إدوارد وهيب ، المجموعة القصصية “ست الحسن” لولاء بسيوني ، سردية شعرية “شارع الصانجة .. كردان حكايات” لإكرام بشرى ، مسرحية “عبد العاطي ملكًا” لمحمد أبو قمر ، المجموعة القصصية “الذين مكثوا في الأرض ورفضوا الجنة” لأحمد سعيد أسمري” ، ديوان شعر “كل البلاد الآن صارت كربلاء” لخالد حمدي ، المجموعة القصصية “سبقها إليه” لنهلة عبد السلام ، رواية “صحراء مانهاتن ” لأيمن نيازي ، المجموعة القصصية “وهج العشق” لمنال فاروق ، رواية ” عائشة أم البشرة الداكنة” لعمر محمود ، رواية “مملكة مليكة” لمحمد سمير ندا ، رواية “حتى يبقى الريحان” لمحمد فاروق ، المجموعة القصصية القصيرة “نيوتن وسنية ” لأحمد المدني .

رواية “الروح السوداء” لهبة عبد الواجد لبيب ، المجموعة القصصية “الموت أيضًا يخاف” لحمدي عبد المجيد يوسف ، كتاب “الآثار الفلسطينية ” للدكتور إبراهيم فؤاد عباس ، “مذبحة التفاصيل اليومية” لنشوى زايد ، رواية “منتصر” لمحمد زهران ، ديوان شعر “سيما أونطة” لإبراهيم عبد الفتاح ، كتاب “ثورات الأمم ” للدكتورة عبير بسيوني رضوان ، ، ديوان شعر “طواحين الهوا ” لأحمد ماجد ، المجموعة القصصية “موت أرق” لأحمد الجمل ، المجموعة القصصية “عبد الرازق مصطفى” ، ديوان شعر “العصافير ليست من سلالة الريح” لعذاب الركابي ، كتاب “المبادرات البهائية للمجتمعات المحلية ” لكمال الإخناوي .

وفي مجال الطفل تشارك الدار بكتاب “حرف وغنوة” أغاني للأطفال لـ”ناهد القرشي” ، “الكناس المحترم” قصة سعدية العادلي ورسوم: رشا منير .