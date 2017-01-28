قامت الشرطة في سلطنة عمان بترحيل 38 متسللًا، جميعهم من جنسية آسيوية عبر مطار مسقط الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، بحسب موقع “24 الأماراتى” أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لأحكام السلطات القضائية التي قضت بإخراجهم من السلطنة لدخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة.

وبحسب الوكالة، تحرص شرطة عمان على القيام بعمليات ترحيل المتسللين وفق الإجراءات القانونية المتبعة في السلطنة والاتفاقيات والمعايير الدولية المنظمة لذلك .