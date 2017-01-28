الكهرباء تعمل على تدعيم شبكات النقل والتوزيع والارتقاء بالخدمةالسبت، 28 يناير 2017 01:40 م
قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الوزارة تعمل حاليًا على تدعيم شبكات النقل والتوزيع والارتقاء بالخدمة، مشيرًا الى أن الوزارة تعمل على تدبير تمويل للشركة المصرية للنقل لتدعيم الشبكات بتكلفة 18 مليار جنيه خلال عامين.
وأورد المصدر في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط: “نحاول مع وزارة المالية للحصول على هذا المبلغ من أحد البنوك المصرية بقرض ميسر، إضافة إلى قرض ميسر آخر لشركة توزيع الكهرباء بـ 19.5 مليار جنيه لتدعيم شبكات التوزيع”، كاشفا عن وجود بعض المشاكل الفنية في الصعيد التي تحتاج الى تدعيم بشكل فوري.
وأوضح أن الشبورة التي حدثت منذ عدة أيام تسببت في مشكل في الكهرباء في بعض محافظات الصعيد، وهذا بسبب وجود خط واحد فقط من السد العالي بقدرة 500 كيلوفولت، ولم يحدث له أي نوع من التدعيم منذ الستينات.
وتابع “نعمل حاليا على إنشاء خط آخر مواز له من أول أسيوط حتى نجع حمادي لدعم الشبكة، وخاصة أن الأحمال الموجودة في الصعيد تتخطى 4000 ميجاوات، وبالتالي هناك حاجة إلى تفريغ الأحمال الموجودة حاليا من المحطات الجديدة في بني سويف”.
وأكد أن الشغل الشاغل للوزارة حاليا هو تدعيم شبكات النقل والتوزيع، قائلا “نحن غير راضيين عن جودة الخدمات المقدمة حتى الآن، ونعمل على تحسينها باستمرار
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