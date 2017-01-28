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تأجيل محاكمة "أنصار بيت المقدس" لجلسة 14 فبراير المقبل
المتهمون في قضية تنظيم انصار بيت المقدس

تأجيل محاكمة "أنصار بيت المقدس" لجلسة 14 فبراير المقبل

السبت، 28 يناير 2017 01:42 م
متابعات

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية، إلى جلسة 14 فبراير، مع ضبط واحضار 18 شاهد اثبات خلال الجلسة المقبلة،.

كما قررت اخلاء سبيل شاهدين أمرت بضبطهما واحضارهما الجلسة الماضية.

واسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان،
وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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