فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، تحقيقا في جريمة بدافع الكراهية، بعدما أعلنت الشرطة عثورها على رسالتين تهددان بتفجير مركز يقيم فيه مهاجرون أغلبهم من المسلمين، في دنفر بولاية كولورادو.

وذكر الرقيب كريس أمسلر، المتحدث باسم الشرطة، أمس الجمعة، أن الرسالتين المتطابقتين تم العثور عليهما، يوم الخميس، في موقف للسيارات وعلى سلم مبنى مانغو هاوس، في ضاحية أورورا في دنفر وكُتب فيهما “سنفجركم كلهم أيها اللاجئون”.

وتم رصد التهديد وسط تزايد مخاوف الأمريكيين المسلمين، جراء أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب للحد من تدفق المهاجرين واللاجئين، من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين، على الولايات المتحدة.

وأكد أمسلر أن الشرطة أخلت مجمع اللاجئين وفتشته، لكنها لم تجد متفجرات أو أي مواد ناسفة أخرى كما لم تتوصل لأي مشتبه بهم.

من ناحيته، رفض مكتب التحقيقات الاتحادي في دنفر التعليق، إلا أن أمسلر قال “يساعدنا مكتب التحقيقات الاتحادي الآن في جهودنا لحل هذه الجريمة النابعة من التحيز”.