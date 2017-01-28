 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 12:48 مساءً
روابط سريعة
مكتب الـ"FBI" يحقق في تهديد بتفجير مركز لاجئين
الشرطة الأمريكية

مكتب الـ"FBI" يحقق في تهديد بتفجير مركز لاجئين

السبت، 28 يناير 2017 01:44 م
متابعات

فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، تحقيقا في جريمة بدافع الكراهية، بعدما أعلنت الشرطة عثورها على رسالتين تهددان بتفجير مركز يقيم فيه مهاجرون أغلبهم من المسلمين، في دنفر بولاية كولورادو.

وذكر الرقيب كريس أمسلر، المتحدث باسم الشرطة، أمس الجمعة، أن الرسالتين المتطابقتين تم العثور عليهما، يوم الخميس، في موقف للسيارات وعلى سلم مبنى مانغو هاوس، في ضاحية أورورا في دنفر وكُتب فيهما “سنفجركم كلهم أيها اللاجئون”.

وتم رصد التهديد وسط تزايد مخاوف الأمريكيين المسلمين، جراء أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب للحد من تدفق المهاجرين واللاجئين، من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين، على الولايات المتحدة.

وأكد أمسلر أن الشرطة أخلت مجمع اللاجئين وفتشته، لكنها لم تجد متفجرات أو أي مواد ناسفة أخرى كما لم تتوصل لأي مشتبه بهم.

من ناحيته، رفض مكتب التحقيقات الاتحادي في دنفر التعليق، إلا أن أمسلر قال “يساعدنا مكتب التحقيقات الاتحادي الآن في جهودنا لحل هذه الجريمة النابعة من التحيز”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3