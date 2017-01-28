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"القوى العاملة" تطلق رابطا لتسجيل بيانات راغبي العمل من ذوي القدرات الخاصة
محمد سعفان

"القوى العاملة" تطلق رابطا لتسجيل بيانات راغبي العمل من ذوي القدرات الخاصة

السبت، 28 يناير 2017 01:38 م
أ ش أ

أطلق وزير القوي العاملة محمد سعفان رابطا جديدا خاصا بتسجيل بيانات راغبي العمل من ذوى القدرات الخاصة “المعاقين”، فضلا عن صفحة للتواصل الاجتماعى على موقع التواصل (فيس بوك)، وذلك بالموقع الرسمي للوزارة.

جاء ذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم مؤخرا بين الوزير وممثلى ذوي الإعاقة بشأن إطلاق رابط لذوي الاحتياجات الخاصة على الموقع الالكترونى للوزارة، لتسجيل البيانات الخاصة براغبى العمل منهم.

وقال الوزير إن المسجلين بقاعدة البيانات من ذوي القدرات منذ إنشاء الصفحة - قبل الإطلاق الرسمي - بلغ حوالي 750 شخصا، مشيرا إلى أن المشتركين بصفحة فيس بوك بلغ 400 شخص، مشيرا إلى أن المسجلين على قاعدة البيانات سيتم توجيههم إلى الوظائف المتاحة لكل مديرية بالمحافظات، وفقا لنوع الإعاقة والمؤهل الدراسي والسن .

وأصدر الوزير توجيهاته للمسئولين بإدارة المعلومات بالوزارة بإنشاء صفحة مماثلة للمرأة بالتعاون مع سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحيث تكون متاحة علي الموقع قبل عقد مؤتمر المرأة العاملة في 9 مارس المقبل.‎

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