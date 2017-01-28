قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر تعيش في حالة حراك دائم وتنمية وهناك اهتمام ليس في تحقيق الاستقرار والأمن ولكن كل ما يخص الحياة.

وأضاف “سلطان”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامجه “خط أحمر” على “الحدث اليوم”: “هناك رغبةً من الحكومة في إيصال الدعم لمستحقيه من فئات الشعب وخاصة بعد موجة ارتفاع الأسعار”، موضحا: “الحكومة تهتم بمتابعة الإجراءات التي تقوم بها وزارة التموين مع عدد من الوزارات وذلك لتحديث البيانات وتدقيقها لكي يتم تحقيق الهدف المرجو وهو وصول الدعم لكل من يستحق”.

وتابع “سلطان”: “يتم وضع قرارات صارمة باستبعاد جميع البطاقات التموينية الغير مفعلة والبطاقات التموينية الخاصة بالمسافرين، والمتوفيين، والبطاقات التي تحتوي على أرقام قومية خاطئة”.

واختتم: “سيتم إطلاق موقع إلكتروني، وخط ساخن ويتم تفعيلهم لاستقبال الشكاوي والاستفسارات”.