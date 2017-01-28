أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة لتكرير وتصنيع المنتجات البترولية بتكلفة استثمارية تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية خاصة التي يتم استيرادها وتخفيف العبء الدولاري على موازنة الدولة وتأمين احتياجات السوق المحلي.

وأكد الوزير - خلال تفقد التشغيل التجريبي لمشروع برج التقطير بمعمل تكرير ميدور بالإسكندرية - أن قطاع البترول بدأ في تنفيذ برنامج عمل متكامل لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير يستهدف إزالة الاختناقات في معامل التكرير القائمة وتحديث وحداتها الإنتاجية وأنظمة الأمان والسلامة بها لتحقيق التشغيل الآمن لهذه المعامل.

وأضاف أن مشروع برج التقطير الأولي - الذي قامت بتنفيذه شركتا انبي وبتروجيت - يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية كالبنزين عالي الأوكتين والسولار والبوتاجاز ووقود النفاثات والكبريت والفحم بنسبة 15% من 100 آلف برميل يومياً إلى 115 آلف برميل يومياً وبتكلفة استثمارية 20 مليون دولار.

وقال رئيس شركة (ميدور) الدكتور محمد عبد العزيز إن مشروع برج التقطير الجديد يعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية المختلفة وزيادة مرونة الوحدة في التعامل مع الأنواع المختلفة للزيت الخام، وكذلك زيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية؛ ما يؤدى إلى خفض تكاليف استهلاك الطاقة بالوحدة فضلا عن زيادة تغذية المعمل من 3 مليون برميل شهرياً إلى 5ر3 مليون برميل من الأنواع المختلفة من الزيت الخام.

وأوضح أن المرحلة الثانية من التوسعات تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمعمل تكرير ميدور بنسبة 60% من الطاقة الحالية، من 115 ألف برميل يومياً الى 175 ألف برميل، بتكلفة استثمارية حوالي 85ر1 مليار دولار، من خلال إنشاء وحدات إنتاجية جديدة بالمعمل وإجراء تعديلات جوهرية على الوحدات القائمة للحصول على منتجات بترولية عالية الجودة تتواكب مع المواصفات العالمية المستقبلية “EURO V” لضمان استمرار الوفاء باحتياجات السوق المحلي، وضمان استمرار إمكانية التصدير للسوق العالمي.

رافق الوزير - خلال جولته التفقدية - المهندس محمد طاهر وكيل أول الوزارة، والمهندس طارق الحديدي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والمهندس زهدي معروف نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتكرير والتصنيع، والمهندس محمد حتحوت رئيس شركة إنبي، والمهندس ناصر عبد العال نائب رئيس شركة بتروجيت.