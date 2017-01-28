أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن الصعيد يتطلب قدرات هائلة من الطاقة الكهربائية تتناسب مع حجم التنمية المطلوبة، مشيرا إلى اهتمام الدولة بالكهرباء.

وأشار شاكر من خلال لقائه بـ”التلفزيون المصري” اليوم السبت على هامش مشاركته بمؤتمر الشباب المقام بأسوان اليوم السبت، إلى أنه تم التعاقد على 3 محطات كهربائية عملاقة من أكبر المحطات من نوعها على مستوى العالم، مشيرا إلى أن احداها في بني سويف بإنتاجية 4300 ميجا.

وأوضح أنه هناك مخططات لعمل خطوط جهد فائق بالصعيد بطاقة عمل 5000 ألف فولت ويصل أطوالها إلى 1000 كيلو متر.

وأعلن أنه سيتم عمل استثمارات 4,4 مليار جنيه في مجال توزيع الكهرباء مما سيحدث نقلة نوعية وستحسن البنية الأساسية للكهرباء.