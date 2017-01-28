بالصور.. ماليا أوباما تتظاهر ضد قرارات ترامبالسبت، 28 يناير 2017 01:31 م
وجهت ماليا، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، سهامها باتجاه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بعد أيام قليلة على مغادرة والدها البيت الأبيض، وذلك حسب ما نشره موقع “روسيا اليوم”، نقلًا عن صحيفة “ديلى ميل”.
وانضمت ماليا أوباما، خلال فعاليات مهرجان “صندانس” السينمائى فى مدينة بارك سيتى، بولاية يوتاه، إلى مسيرة احتجاجية ضد قرارات ترامب، وآخرها قراره تسريع العمل بمشروع “كيستون إكس إل” الذى يهدف لبناء خطين من الأنابيب لنقل النفط من كندا إلى المصافى الأمريكية على السواحل بولاية تكساس، ويمر بولاية شمال داكوتا، بحسب صحيفة”ديلى ميل” البريطانية، أمس الجمعة.
وكانت إدارة أوباما قد أوقفت المشروع بعد احتجاجات من السكان الهنود لأنه سيقع ضمن أراضيهم ويدمر بيئتهم ويسيئ إلى معتقداتهم من خلال تمرير الأنابيب عبر مواقع مقدسة دفن فيها أجداداهم من السكان الأصليين.
وفى الوقت الذى يقضى فيه باراك أوباما، فترة راحة مع زوجته ميشيل، فى منتجعات “بالم سبرينج” بكاليفورنيا، بعد انتهاء ولايته الثانية، بدأت ابنته الكبرى ماليا، البالغة من العمر 18 عاما، عملا جديدا فى المجال الذى تحبه فى هوليوود.
وهى تعمل حاليًا كمتدربة لصالح شركة “هارفى وينستين” للإنتاج السينمائى، حيث قررت قضاء فترة راحة لمدة عام، بعد إنهاء دراستها الثانوية العام الماضى، معظمها فى التدريب بمجال السينما قبل التحاقها بجامعة هارفارد.
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