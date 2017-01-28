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رئيس هيئة السد العالي السابق: أثيوبيا انتهت من بناء "النهضة"
سد النهضة

رئيس هيئة السد العالي السابق: أثيوبيا انتهت من بناء "النهضة"

السبت، 28 يناير 2017 01:30 م
محيط ـ خاص

قال المهندس محمد طلعت، رئيس هيئة السد العالي السابق، إن نسبة الاستهلاك العالمي للمياه تزداد بمعدل 8.4% سنوياً، موضحا أنه في خضم هذا الواقع العالمي الذي يعاني من مشكلة نقص حاد في الوضع المائي أصبح تقاسم مصادر المياه ضروريا أكثر فأكثر.

وأضاف “طلعت”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامجه “خط أحمر” على “الحدث اليوم”، أن دورة نهر النيل مدتها 20 عاما 7 سنوات فيضان و7 جفاف و7 أخرى يكون الفيضان فيها متوسط، موضحا أن الدولة حريصة على ترشيد الاستهلاك وعدم هدر المياه كما كان يحدث في الماضي وأنها منعت صرف المياه في البحر.

وأكد “طلعت”، أن أثيوبيا انتهت من بناء سد النهضة، بينما الدراسات الخاصة به لم تصدر حتى الآن.

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