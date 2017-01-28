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الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا
الطقس ـ اﻻرصاد‎

الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا

السبت، 28 يناير 2017 01:37 م
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح خفيفة إلى معتدلة أغلبها شمالية شرقية تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17
الإسكندرية 09 15
مطروح 09 17
بورسعيد 11 16
دمياط 11 16
بلطيم 10 16
الإسماعيلية 06 17
السويس 09 18
العريش 08 16
نخل -01 14
طابا 05 15
الطور 09 20
مرسى علم 11 18
الغردقة 10 18
شرم الشيخ 13 18
رفح 07 15
كاترين صفر 11
سيوة 07 18
المنيا 04 17
الفيوم 09 17
رأس سدر 11 15
أبوسمبل 09 20
وسط الدلتا 10 17
أسيوط 05 17
سوهاج 06 17
الأقصر 09 19
أسوان 08 20
شلاتين 12 21
حلايب 14 19
الوادى الجديد 09 19
قنا 08 19
نويبع 10 17
السلوم 07 17

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 30
المدينة 10 27
الرياض 14 27
المنامة 17 22
أبوظبى 16 25
الدوحة 17 23
الكويت 10 23
دمشق -01 10
بيروت 07 14
عمان صفر 08
القدس 02 09
غزة 10 15
بغداد 06 16
مسقط 20 25
صنعاء 05 25
الخرطوم 15 31
طرابلس 10 15
تونس 07 15
الجزائر 08 14
الرباط 08 17
نواكشوط 11 30

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -09 01
اسطنبول -02 01
اسلام اباد 08 18
نيودلهى 09 19
جاكرتا 24 31
بكين -11 02
كوالامبور 24 32
طوكيو 02 13
أثينا 05 10
روما 01 13
باريس 06 09
مدريد 01 08
برلين -03 02
لندن 08 09
مونتريال -02 02
موسكو -15 -08
نيويورك -01 02
واشنطن -01 08

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