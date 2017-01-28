اليوم.. 8 مباريات في الدور الثاني للممتاز "ب"

تنطلق عصر اليوم منافسات الدور الثاني من الممتاز “ب” للقسم الثاني، بين 16 فريقا من المجموعة الأولى لوسط وجنوب الصعيد.

وجدول المباريات كالتالي:

المدينة المنورة مع نادى قنا.

طامية مع الأسيوطي.

ناصر الفكرية مع طهطا.

الألومنيوم مع المنيا.

ديروط مع كيما.

بني سويف مع الجونة.

ت بنى سويف مع البدارى.

سوهاج مع الواسطي.