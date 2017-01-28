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اليوم.. 8 مباريات في الدور الثاني للممتاز "ب"
كرة قدم - مباراة كرة قدم - كرة القدم

اليوم.. 8 مباريات في الدور الثاني للممتاز "ب"

السبت، 28 يناير 2017 01:34 م
قنا: احمد زكي

تنطلق عصر اليوم منافسات الدور الثاني من الممتاز “ب” للقسم الثاني، بين 16 فريقا من المجموعة الأولى لوسط وجنوب الصعيد.
وجدول المباريات كالتالي:

المدينة المنورة مع نادى قنا.
طامية مع الأسيوطي.
ناصر الفكرية مع  طهطا.
الألومنيوم مع المنيا.
ديروط  مع كيما.
بني سويف مع  الجونة.
ت بنى سويف مع البدارى.
سوهاج مع الواسطي.

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