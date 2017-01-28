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بث مباشر .. ندوة المشاركة السياسية وانتخابات المحليات في الصعيد
السيسي في مؤتمر الشباب ـ اسوان‎

على هامش اليوم الثاني لمؤتمر الشباب..

بث مباشر .. ندوة المشاركة السياسية وانتخابات المحليات في الصعيد

السبت، 28 يناير 2017 01:23 م
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بدأت منذ قليل ندوة المشاركة السياسية وانتخابات المحليات في الصعيد ، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الشهري الثاني للشباب بمدينة أسوان.

ويحضر الندوة عدد من الوزراء بينهم وزير الشباب خالد عبدالعزيز ووزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر ، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال.

وتأتي تلك الندوة عقب ندوة  عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة  حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،ووزير التجارة والصناعة ومحافظي “المينا وأسوان وأسيوط” ومحمد السويدى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والشاب محمد مجدى من محافظات الصعيد.

وبدأت فعاليات اليوم بجلسة بعنوان” الصعيد بين التحديات وآفاق التنمية” ثم أعقبها مناقشة مبادرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات الصعيد، ثم جلسة ” المشاركة السياسية وانتخابات المحليات بالصعيد” يعقبها راحة غداء وحفل  ختامي.
كما تبدأ فى الوقت نفسه ورش عمل متوازية، حول تنمية القطاع السياحى فى الصعيد ودور الشباب فى تطويره، ومبادرة الصعيد حماية اجتماعية.

وفى السياق نفسه تناقش ورشة أخرى مجموعة من المبادرات الشبابية، وورشة حول الزراعة والثروة السمكية وتنمية الاستثمارات.



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