 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 12:55 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو .. مواطن لـ "محافظ أسوان" : "انشاء الله اتفصل من شغلي".. والسيسي يرد: أنت آمن في عملك"
الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالفيديو .. مواطن لـ "محافظ أسوان" : "انشاء الله اتفصل من شغلي".. والسيسي يرد: أنت آمن في عملك"

السبت، 28 يناير 2017 01:22 م
متابعات

أحرج أحد الشباب المشاركين فى فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، للواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بعد توجيهه سؤال حول تجميل المحافظة، قبل حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لفعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، وآخر حول صرف مخلفات الصرف الصحى فى مياه النيل، قائلًا :” حتى لو هتفصل من شغلى، مياه الصرف الصحى تم صرفها، حتى لا يشم الرئيس الريحة”.

من جهته قال اللواء مجدى حجازى، إن المحافظة تجملت كثيرًا، وذلك ترحيبًا بضيوفها، أما فيما يخص المصرف فهو يحتاج محطة معالجة ثلاثية.

ودعا الرئيس السيسى، الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، بالرد على السؤال، مما جعله يقول ” للمرة المائة، مصرف كيما تم حل جزء منه وباقى جزء آخر”.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في مؤتمر الشباب بأسوان، ردا على المتحدث: “انت آمن في عملك، ما دمت لا ترفع علينا السلاح”.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل مشكلة صرف المياه من مصنع كيما في مياه النيل نهائيا.

وأمر الرئيس السيسي، بالتوجه إلي مصنع كيما بعد الجلسة لمعاينة المشكلة علي أرض الواقع، وما قامت به وزارة الإسكان من خطوات علي أرض الواقع لحل تلك المشكلة عمليا.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للشباب الذي تستضيفه أسوان، بمشاركة أكثر من 23 وزيرا، و1300 شاب، وشخصيات عامة، وأعضاء مجلس النواب عن الصعيد.



اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3