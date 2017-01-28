أحرج أحد الشباب المشاركين فى فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، للواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بعد توجيهه سؤال حول تجميل المحافظة، قبل حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لفعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، وآخر حول صرف مخلفات الصرف الصحى فى مياه النيل، قائلًا :” حتى لو هتفصل من شغلى، مياه الصرف الصحى تم صرفها، حتى لا يشم الرئيس الريحة”.

من جهته قال اللواء مجدى حجازى، إن المحافظة تجملت كثيرًا، وذلك ترحيبًا بضيوفها، أما فيما يخص المصرف فهو يحتاج محطة معالجة ثلاثية.

ودعا الرئيس السيسى، الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، بالرد على السؤال، مما جعله يقول ” للمرة المائة، مصرف كيما تم حل جزء منه وباقى جزء آخر”.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في مؤتمر الشباب بأسوان، ردا على المتحدث: “انت آمن في عملك، ما دمت لا ترفع علينا السلاح”.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل مشكلة صرف المياه من مصنع كيما في مياه النيل نهائيا.

وأمر الرئيس السيسي، بالتوجه إلي مصنع كيما بعد الجلسة لمعاينة المشكلة علي أرض الواقع، وما قامت به وزارة الإسكان من خطوات علي أرض الواقع لحل تلك المشكلة عمليا.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للشباب الذي تستضيفه أسوان، بمشاركة أكثر من 23 وزيرا، و1300 شاب، وشخصيات عامة، وأعضاء مجلس النواب عن الصعيد.