أكد مصدر مطلع داخل الحكومة اليابانية اليوم السبت أن الحكومة لن تحدد الواجبات الرسمية للإمبراطور أكيهيتو في أي تشريع قد يُسن لتمكينه من التنازل عن العرش، في محاولة لضمان التحديد الواضح للدور المستقبلي للقيادة الرمزية للبلاد.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن بعض النقاد يرون أنه في حال سُمح للإمبراطور الحالي بالتنازل عن عرشه، فإن التعايش بين الإمبراطور القادم والمتقاعد يُمكن أن يعتبره البعض صراعا على السلطة.

وتشير التوقعات على نطاق واسع بأن الإمبراطور أكيهيتو قد يتخلى عن عرشه بحلول نهاية 2018.

وكانت وسائل إعلام يابانية قد أكدت مسبقا أن الحكومة تدرس مشروع قانون يسمح لولي عهد الإمبراطور ونجله الأكبر الأمير ناروهيتو “56 عاما” بتولي العرش.