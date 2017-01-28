‎سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان 13 من العاملين من الوزارة ومديريات القوي العاملة التابعة لها شهادات ختام البرامج التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والربط الالكتروني لتنمية مهارات العاملين بمركز المعلومات (##web development-web design- database administrator- common track##).

وقال الوزير إن الوزارة تولي أهمية كبرى لبرمجة وحوسبة العمل داخل الديوان العام والمديريات التابعه له بالمحافظات، وتهدف إلى فتح اتصال مباشر وسريع بينهما لتسهيل القدرة على جمع بيانات صحيحة؛ ما يسهم في اتخاذ القرارات السليمة ويعمل على القضاء على الفساد الإداري من خلال الرقابة المستمرة على العمل .

وأكد الوزير أهمية إعداد كوارد من الشباب قادر على تحويل نظام العمل بالوزارة والمديريات التابعة لها إلى النظام الالكتروني لتسهيل وتيسير تقديم جميع الخدمات للمواطنين حتى ننتقل بالوزارة إلى مكانتها الصحيحة ، مشيرا إلى أن البرامج التدريبية والتي استمرت لمدة 4 أشهر، نفذت في إطار بروتوكول تعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والخاص بمشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية.

وتابع قائلا: إن تطوير مركز المعلومات من خلال الدورات التدريبية للعاملين به هو خطوة نحو النهوض بكافة الأعمال داخل الوزارة والمديريات ، موضحا أن الإصرار على إستكمال الطريق وتنفيذ نتاج هذه الدورات عمليا سيكون مسئولية الشباب المتدرب .

من جانبة، قال مدير مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية بمنظمة العمل الدولية عدنان الربابعة إن تدريب الشباب العاملين بمركز المعلومات على إنشاء وتنفيذ وصيانة قواعد البيانات سينعكس ليس فقط على العمل داخل الوزارة ، وإنما على سوق العمل المصري كله، مؤكدا “أننا إذا استطعنا أن نحصل على بيانات سليمة سنتمكن من إتخاذ القرارات الصحيحة”.‎