واصلت وحدات الجيش السوري اليوم السبت، بالتعاون مع القوى الرديفة، عملياتها العسكرية على تجمعات إرهابيي تنظيم (داعش) وخطوط إمدادهم في مدينة دير الزور وريفها الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أن وحدة من الجيش، نفذت عدة رمايات مكثفة على مستودع يحتوي كميات كبيرة من الذخيرة لتنظيم (داعش) الإرهابي في محيط لواء التأمين غرب المطار؛ ما أسفر عن تدمير المستودع بالكامل، وحدوث انفجارات عنيفة هزت المنطقة نتيجة تدمير الذخيرة التي كانت بداخله”.

كما نفذ الطيران الحربي عدة غارات، على تجمعات ومقرات ونقاط تحصين لداعش في أحياء الحويقة والكنامات والعرضي ومنطقة المهندسين ومحيط مطار دير الزور وفي قرية مراط ومحيط منطقة كونيكو في بادية بلدة خشام بالريف الشرقي، ما أسفر عن تكبيد التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد والأسلحة والعتاد الحربي .

وبحسب “سانا” فإن حصيلة عمليات الجيش ضد تنظيم “داعش” الإرهابي خلال - الإيام القليلة الماضية - أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 340 إرهابيا، وتدمير 3 عربات مفخخة و20 آلية مزودة برشاشات متنوعة و3 مستودعات للذخيرة والأسلحة في أحياء الحويقة والرشدية والخريطة وحي الشيخ ياسين وصالة كيصوم وجانب منطقتي الكونيكو والزراعة.

وقضت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة - أمس الأول - على العديد من إرهابيي “داعش” ودمرت اليات لهم بعضها مزود برشاشات ثقيلة وعربة “بي ام بي” في منطقة المقابر ومحيط المطار ومنطقة البانوراما وقرية الجفرة بالريف الشرقي.