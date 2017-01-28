حددت وزارة القوى العاملة في بيان ارشادي المستندات المطلوبة لحصول أسرة على معاش عائلها بعد وفاته ، والذي كان يحصل عليه من التأمنيات الإيطالية.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان - فى تصريح اليوم السبت- إن المستشار العمالي في إيطاليا موجود لرعاية مصالح الجالية المصرية، وفي خدمتها للاستفسار عن أية مشكلة، ولا تتردد بالاتصال به، أو التواصل معه من خلال وزارة القوي العاملة إذا كنت داخل مصر، مشيرا إلي أنه تلقي تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، بين فيه كيفية حصول أسرة العامل الذي كان يعمل في إيطاليا وتوفي وتقيم أسرته في مصر.

من جهته ، قال المستشار العمالي بميلانو عزت عمران : إن المستندات المطلوبة للحصول على المعاش تتضمن، شهادة الزواج بتاريخ حديث، وقيد عائلي للأسرة حديث ، وصور جوازات للأسرة، وصور شهادات الميلاد الأطفال القصر، و”الكوديتش فيس كالا” لأفراد الأسرة ، ويتم استخراجها من القنصلية الإيطالية بالقاهرة، فضلا عن حساب بنكي ، وشهادة دخل حديثة ، ومفردات مرتب من التأمينات.

وأضاف أنه يتم ترجمة شهادة الجواز، والقيد العائلي، وشهادات الميلاد والحساب البنكي لو باللغة العربية من مترجم معتمد للقنصلية الإيطالية، وتختم المستندات من القنصلية الإيطالية بالقاهرة، علي أن تسلم المستندات مع طلب باسم السفير نائب مساعد وزير الخارجية لخدمة المواطنين فى مبني إيزيس جاردن سيتي، وبذلك يتمكن المستشار العمالي من تحويل مستحقات الأسرة إليهم بمصر.

وفي نفس السياق ، تمكن المستشار العمالي من التواصل مع مكتب التأمينات والضمان الأجتماعي (الأنبس) ببروجيا، المختص بالمستحقات التأمينية للعاملين الأجانب لبحث مستحقات المواطن متولي داود متولي من أجهور الصغري محافظة القليوبية الذي توفي في يناير الجاري،في مستشفي مولتيه بمدينة تورينو بالشمال الإيطالي.

كما تم التواصل مع أسرة العامل، ووجد أنه يستحق معاشا كاملا نظير مدة خدمته، وتم إبلاغ أسرته المقيمة بإيطاليا بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا .‎