تواصل الفنانة د. هند عاكف، عضو الهيئة العليا للمرأة بائتلاف “حب الوطن”، عمل الخير، من خلال مشاركتها في العديد من الفعاليات المقامة من أجل مساعدة المواطنين على مواجهة الغلاء المعيشي الذي يعاني منه الشعب المصري في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى توظيف الشباب، وحل مشاكل حي المقطم، وتكريم ذوي القدرات الخاصة وغيره من أعمال الخير.

وقامت الفنانة د. هند بالتوجه لرئاسة حي المطريه لحل بعض المشاكل الخاصه بالمواطنين واتخاذ اجراءات لتواجد سيارات السلع التمونيه واللحوم لخدمة المواطنين قريبا، تحت رعاية ائتلاف حب الوطن برئاسة النائب محمد وهب الله، بالتنسيق مع رئيس حي المطريه الاستاذ اسامه عبد السلام والإعلامي عبد العزيز سمير المنسق العام للائتلاف، والاستاذ رأفت القاضي رئيس لجنة التموين للائتلاف، والاستاذ محمد جبران امين عام النقابه العامه لقطاع البترول، والاستاذ محمد جلال منسق عام المطريه بالائتلاف، والاستاذ محمد عبادي رئيس لجنه الإداره المحلية. وبحضور الأستاذ إيهاب غنيم منسق شمال القاهرة لحب الوطن، والاستاذ محمد طيران المنسق الإعلامي لشرق وشمال القاهره لائتلاف حب الوطن.

كما شاركت د. هند، في فاعليات ملتقي التوظيف ضمن الائتلاف، وبرعايه مؤسسه حكيم العرب للتنميه منظم المؤتمر د. محمد السيد مدير التنظيم والإدارة، والاستاذ أحمد أبو سريع رئيس مجلس إدارة مؤسسة حكيم العرب، والذي أقيم تحت شعار “يلا نشتغل”. وقد حضر المؤتمر ما يقرب من 500 شاب وشابه وسيدات معيلهح حيث طرحت الشركات 500 فرصه عمل لدعم الشباب، وقد دعت د. هند شباب مصر إلى التوجه لهذه الشركات من خلال ملتقي التوظيف، وذلك تحت رعايه محافظ القاهره المهندس عاطف عبد الحميد. وقد حضرت المؤتمر د. رانيا حسن مدير الموارد البشريه بالمحافظة، والسيد سمير عبد المجيد مدير الصندوق الاجتماعي للتنميه بحضور السيد أسامة عبد السلام رئيس حي المطرية، وصرحت عاكف بانه سيتم عمل بروتوكول تعاون بين مؤسسه “حكيم العرب للتنميه” و”ائتلاف حب الوطن” لدعم مشروعات منهية الصغر للمرأة المعيله وذلك لخدمه عظيمات مصر.

وقد اطلق على هذا العام 2017 عام التشغيل والتنمية؛ حيث رعى محافظ القاهره المهندس عاطف عبد الحميد واللواء محمد ايمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقه الغربيه والشرقيه وبرعايه المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضه ومديريه التضامن الاجتماعي ومديريه القوى العاملة والمجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، مؤتمر توظيف الشباب، كما شارك أكثر من 75 شركه لتوظيف الشباب براتب شهري 1200 جنيه حد أدنى يصل إلى 4000 جنيه طبقا لشروط الوظيفه، وقد تقدم عدد كبير من الشباب والشبات لشغل وظائف كثير وإتاحة الفرصه لكل الشباب لبناء مستقبلهم وتكوين أسرة والإحساس بالذات.

كما اختتمت، مؤخرا، د. هند عاكف و”ائتلاف حب الوطن” فعاليات مبادرة الخير، التي شارك فيها الأستاذ رأفت القاضي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بإئتلاف حب الوطن رئيس إتحاد تموين القاهرة، والتي استمرت شهرا كاملا تم توزيع خلاله عدة أصناف متعددة من السلع الغذائية مثل الخضار والسكر والأرز والمكرونة والشاي واللحوم والدواجن وغيرها، وذلك إسهاما في مساعدة المواطنين محدودي الدخل لتحمل أعباء المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية ومحاربة لإرتفاع الأسعار.

وقد لاقت المبادرة قبولا جماهيريا وتوافد العديد من المواطنين لشراء جميع السلع المعروضة التي تم عرضها للمواطنين حيث نفذت جميعها. كما طالب العديد من المواطنين بمد فترة المبادرة للحصول علي أكبر قدر من المزايا التي منحتهم إياها المبادرة؛ حيث حصلوا علي احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق والمحال التجارية.

ومع نهاية المبادرة كانت المفاجأة السارة حيث قدمت الدكتورة هند عاكف للعديد من المواطنين رجالا ونساءا من ذوي الدخول المحدودة لحافا فايبر لكل منهم للحماية من برد الشتاء القارس مجانا، مما أشاع البهجة والسرور في نفس كل منهم ولجميع أسرهم، وبنهايتها أنشد الجميع تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.

وكانت د. هند عاكف و”ائتلاف حب الوطن” قامت بالتعاون مع نقيب الجزارين الأستاذ عادل أبو تيج، والأستاذ رأفت القاضي رئيس لجنه التموين بالائتلاف على طرح فراخ ولحمه بأسعار مخفضة، وذلك وفقا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أيضاً اطلقت د. هند عاكف مع “ائتلاف حب الوطن” المؤتمر الجماهيري الحاشد تحت رعاية، بحضور النائب صلاح حسب الله والدكتور نجيب جبرائيل، وشياخة الأزهر الشريف الشيخ محمد رمضان، وبحضور نقيب الفلاحين محمد العقاري منسق عام محافظة الجيزه لائتلاف حب الوطن، والمهندس موسي مصطفى موسي رئيس حزب الغد، والأستاذ رأفت القاضي رئيس اتحاد تموين القاهرة، وبحضور أعضاء ومنسقين ائتلاف حب الوطن، وذلك تحت عنوان “الوحده الوطنيه والترابط بين المسلمين والمسيحيين”، مما يدل على أننا جميعاً على قلب رجل واحد وأيد واحدة ضد التطرف والعمليات الإرهابية.

د. هند عاكف تكرم ذوي القدرات الخاصه

وكرمت الفنانة د. هند عاكف، مؤخراً، ملكات جمال مصر من أبناء مصر ذوي القدرات الخاصة، ومنح ابنائنا المبدعين متحدي الإعاقه شهدات دكتوراه فخرية، وذلك أثناء مؤتمر تدشين مهرجان السينما والفن الدولي لذوي الإعاقة، الذي سيبدأ من 21 فبراير، ويستمر حتى 27 فبراير القادم، برئاسة الروائية التونسية بسمة حمدي، ويستضيف المهرجان في دورته الأولى الجمهورية التونسية. ويهدف المهرجان إلى تغيير النظره المجتمعيه لهذه الفئه وتعزيز وترسيخ فكرة ثقافه الدمج بوسائل فنية سنيمائيه تعرض وتعالج وتساند مشاكل ذوي الإعاقة، وتظهر معوقات الدمج

الدورة الأولى دورة الموسيقار عمار الشريعي.

تقام الدورة الأولى من المهرجان في مصر، والثانيه في تونس، ويشارك في المهرجان فنون تشكيلية وسينما هادفة وأفلام روائية وأفلام تسجيلية تناقش وتعرض وتخدم المعاقين، بالإضافة إلى المسرح أبو الفنون. والمنسق العام للمهرجان د. ميرفت السمان، وأمين عام المهرجان د. محمد طاحون، والمستشار الإعلامي للمهرجان الإعلامي السيد صبحي.

وشاركت أيضاً “عاكف” والنائبة مايسه عطوة عضو مجلس النواب في احتفالية ختام حملة “كوني” بجامعة القاهره تحت رعايه المجلس القومي للمراة وجامعة القاهرة، ود. جابر نصار عميد جامعة القاهرة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء البرلمان، وحضور سكرتارية المرأه باتحاد عمال مصر وطلاب جامعة القاهرة.