 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 11:18 صباحاً
روابط سريعة
إنشاء أول مصنع للمبات "الليد" بتكلفة 7 ملايين جنيه بالأقصر‎
لمبة موفرة لمبة ليد

إنشاء أول مصنع للمبات "الليد" بتكلفة 7 ملايين جنيه بالأقصر‎

السبت، 28 يناير 2017 12:17 ص
وكالات

انتهت محافظة الأقصر، من إنشاء أول مصنع لتصنيع وإنتاج لمبات “الليد” الموفرة للطاقة على مساحة 3 آلاف متر بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 7 ملايين جنيه، في المدرسة الثانوية الصناعية بمدينة الطود جنوب المحافظة.

وتفقد محمد بدر محافظ الأقصر، المصنع حيث استمع لشرح مفصل من مسئولي التعليم بالأقصر عن خطة تشغيل المصنع وآليات تدريب طلاب المدرسة الثانوية الصناعية بالطود.

ووجّه المحافظ بسرعة توصيل الكهرباء لبدء التشغيل التجريبي للمصنع، الذي يعمل على إنتاج لمبات ليد لمحافظة الأقصر والمحافظات المجاورة، كما يساهم في توفير نحو 200 فرصة عمل، بالإضافة إلى تدريب الملتحقين بالمدرسة الثانوية الصناعية بالطود.

ويعد المصنع إضافة لأقسام المدارس الثانوية الصناعية بالأقصر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3