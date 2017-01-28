انتهت محافظة الأقصر، من إنشاء أول مصنع لتصنيع وإنتاج لمبات “الليد” الموفرة للطاقة على مساحة 3 آلاف متر بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 7 ملايين جنيه، في المدرسة الثانوية الصناعية بمدينة الطود جنوب المحافظة.

وتفقد محمد بدر محافظ الأقصر، المصنع حيث استمع لشرح مفصل من مسئولي التعليم بالأقصر عن خطة تشغيل المصنع وآليات تدريب طلاب المدرسة الثانوية الصناعية بالطود.

ووجّه المحافظ بسرعة توصيل الكهرباء لبدء التشغيل التجريبي للمصنع، الذي يعمل على إنتاج لمبات ليد لمحافظة الأقصر والمحافظات المجاورة، كما يساهم في توفير نحو 200 فرصة عمل، بالإضافة إلى تدريب الملتحقين بالمدرسة الثانوية الصناعية بالطود.

ويعد المصنع إضافة لأقسام المدارس الثانوية الصناعية بالأقصر.