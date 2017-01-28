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بالفيديو.. "مستغربتش" أحدث أغاني المطرب أحمد رجب
أحمد رجب

بالفيديو.. "مستغربتش" أحدث أغاني المطرب أحمد رجب

السبت، 28 يناير 2017 12:18 ص
خاص محيط

طرح المطرب الشاب أحمد رجب أحدث أغانيه “مستغربتش” من إنتاج شركة (SZ) التي يمتلكها الفنان سامو زين، والأغنية من كلمات محمد سرحان، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع فهد.

وصرح “رجب” أنه يعكف حالياً على تصوير الأغنية وأنها ستكون ضمن البومه الأول الذي يتعاون فيه مع كثير من الشعراء والملحنين.

أحمد رجب من الأصوات الشابة المصرية القوية الموهوبة، بدء ‎حياته الفنية في برنامج اكتشاف المواهب Star Club الذي اقيم في لبنان، وانتجت له شركة “جود نيوز” اغنتين هما “أيام” ، “مرتاحلك ليه”، كما شارك “أحمد رجب” في عدد من الفعاليات الفنية من ضمنها إحياء حفلات مع عازف العود الكبير نصير شمه.



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