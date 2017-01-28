حسام كامل يطلق "ما أعوفك" وتعاون جديد مع الجسمي ونجوى كرمالسبت، 28 يناير 2017 12:11 ص
أطلق الفنان حسام كامل أغنيته الجديدة التي حملت عنوان ” ما أعوفك” والتي أتى بها بلون جديد هو خليط بين الشعبي العراقي والإيقاع الغربي.
وفي تصريحات خاصة قال كامل إنه حاول المزج بين اللون العراقي الشعبي المعروف والإيقاع الغربي، الأمر الذي سيشكل لونا جديدا وغير معتاد بالنسبة للناس.
وقال الفنان المتألق بأن الأغنية، من خلال لونها الجديد، ستنال إعجاب الناس، معوّلا على الزمن الذي اعتبره الكفيل بأن يستسيغ الجمهور لونا فيه دمج بين الشعبي المحلي والغربي السريع.
وعن تصوير الأغنية قال إنه أخذ وقته المطلوب، كاشفا عن أن قناة روتانا بدأت بعرض الأغنية، في حين ستكون متاحة في وقت قريب على مختلف القنوات والإذاعات.
وطلب حسام كامل من الجمهور أن يستمع للأغنية بتمعن ليصبح الكشف عن الجديد فيها أكثر سهولة، معترفا بأنه، باللون الذي أتى به، قام بفعل المجازفة.
وعن الأسماء التي تعاون معها حسام، كشف عن أن الأغنية من كلمات الشاعر قصي عيسى وإخراج أنور الياسري، في حين قام هو شخصيا بتلحينها وتوزيعها.
وعن مشاريعه المقبلة كشف الفنان الشهير أن جانب التوزيع له المساحة الأوسع من نشاطه المقبل لكونه يرتبط بأشهر نجوم العالم العربي على هذا الصعيد، مشيرا إلى أنه على موعد مع تعاون جديد مع النجم حسين الجسمي، وأكثر من عمل مع ماجد المهندس، وكذلك أغنية جديدة مع ديانا حداد.
وأضاف: “لي تعاون قريب أيضا مع وليد الشامي، وأكثر من خمسة أعمال مع فايز السعيد في ألبومه الجديد، ومع النجم صابر الرباعي”.
وكشف أخيرا عن مشروع كبير سيرى النور قريبا مع الفنانة نجوى كرم وسيكون جديدا بالنسبة إليها ولجمهورها .
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
استخدامات مذهلة لا تعلمها عن "جوجل"
أكد مؤسسا شركة جوجل العالمية “لاري بيج وسيرجي برين” على الموقع الإلكتروني للشركة التكنولوجية أن هدف الموقع هو تنظيم المعلومات في العالم وجعلها في متناول الجميع ...Sat, 28 Jan 2017 01:01:57 GMT
-
داليا خورشيد: وضع خطة لجذب الاستثمارات بالقطاعات الإستراتيجية - فيديو
أكدت داليا خورشيد وزيرة الإستثمار، أنه تم وضع خطط استثمارية ومنهجية لجذب الإستثمار في جميع محافظات الجمهورية، وعلى رأسها محافظات الصعيد، لافتة إلى أنه تم التركيز ...Sat, 28 Jan 2017 08:53:57 GMT
-
بالصور.. تفحم 4 أتوبيسات فى حريق بجراج خاص بشبرا الخيمةSat, 28 Jan 2017 08:53:57 GMT
-
بعد صراع طويل.. المحكمة تفصل في قضية حضانة حلا الترك
قضت وزارة العدل والشئون الإسلامية بالبحرين بحق السيدة منى السابر طليقة محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة ووالد الفنانة الشابة حلا الترك في حضانتها هي ...Sat, 28 Jan 2017 08:53:57 GMT
-
القوات الخاصة الليبية: حسم المعارك بمحور غرب بنغازي بات وشيكًا جدًاSat, 28 Jan 2017 08:53:57 GMT
-
بالفيديو .. وزير الكهرباء: تمت مضاعفة إنتاج الطاقة للسيطرة على انقطاع التيار
استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، اليوم السبت، مشروعات الكهرباء فى محافظات الصعيد ومحطة بني سويف وكيفية إنجاز العمل فى كل محطات الكهرباء وتطور ...Sat, 28 Jan 2017 08:53:57 GMT
-
"الزراعة" تطرح 52 قطعة أراضي مباني للبيع بالمزاد العلني الثلاء القادمSat, 28 Jan 2017 08:22:33 GMT
-
“سبعيني” دخل السجن هربًا من زوجته
يحاول بعض الأشخاص التهرب من مشاكل حياته بالخروج أو بالجلوس وحيدًا أو حتى بالإدمان، أما الغريب هو أن يهرب شخصًا من أزماته بدخول السجن. اقتحم لورانس ريبل البالغ من ...Sat, 28 Jan 2017 08:06:55 GMT