أطلق الفنان حسام كامل أغنيته الجديدة التي حملت عنوان ” ما أعوفك” والتي أتى بها بلون جديد هو خليط بين الشعبي العراقي والإيقاع الغربي.

وفي تصريحات خاصة قال كامل إنه حاول المزج بين اللون العراقي الشعبي المعروف والإيقاع الغربي، الأمر الذي سيشكل لونا جديدا وغير معتاد بالنسبة للناس.

وقال الفنان المتألق بأن الأغنية، من خلال لونها الجديد، ستنال إعجاب الناس، معوّلا على الزمن الذي اعتبره الكفيل بأن يستسيغ الجمهور لونا فيه دمج بين الشعبي المحلي والغربي السريع.

وعن تصوير الأغنية قال إنه أخذ وقته المطلوب، كاشفا عن أن قناة روتانا بدأت بعرض الأغنية، في حين ستكون متاحة في وقت قريب على مختلف القنوات والإذاعات.

وطلب حسام كامل من الجمهور أن يستمع للأغنية بتمعن ليصبح الكشف عن الجديد فيها أكثر سهولة، معترفا بأنه، باللون الذي أتى به، قام بفعل المجازفة.

وعن الأسماء التي تعاون معها حسام، كشف عن أن الأغنية من كلمات الشاعر قصي عيسى وإخراج أنور الياسري، في حين قام هو شخصيا بتلحينها وتوزيعها.

وعن مشاريعه المقبلة كشف الفنان الشهير أن جانب التوزيع له المساحة الأوسع من نشاطه المقبل لكونه يرتبط بأشهر نجوم العالم العربي على هذا الصعيد، مشيرا إلى أنه على موعد مع تعاون جديد مع النجم حسين الجسمي، وأكثر من عمل مع ماجد المهندس، وكذلك أغنية جديدة مع ديانا حداد.

وأضاف: “لي تعاون قريب أيضا مع وليد الشامي، وأكثر من خمسة أعمال مع فايز السعيد في ألبومه الجديد، ومع النجم صابر الرباعي”.

وكشف أخيرا عن مشروع كبير سيرى النور قريبا مع الفنانة نجوى كرم وسيكون جديدا بالنسبة إليها ولجمهورها .