أمن القليوبية يقيم احتفالية لأسر الشهداء بمناسبة عيد الشرطةالسبت، 28 يناير 2017 12:10 ص
نظمت مديرية أمن القليوبية احتفالية لأسر الشهداء الضباط وأفراد الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.
وقال مدير أمن المحافظة اللواء مجدي عبدالعال، في كلمته خلال الاحتفالية، إن تضحيات رجال الشرطة سيُسجلها التاريخ بأحرف من نور وهي محل فخر واعتزاز وتقدير من جميع المصريين، مؤكدا أن مصر لا تنسى أبناءها الذين يدافعون عن مقدراتها سواء في مواجهة الجريمة والخارجين عن القانون أو مواجهة الإرهاب مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات.
وأشار مدير الأمن إلى أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية يؤكد دائما على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأسر الشهداء وأبنائهم وتقديم الدعم لهم في كل ما يحتاجونه.
وتم خلال الاحتفالية تكريم أسر الشهداء، وقدم مدير الأمن تحية إجلال وتقدير لشهداء رجال الشرطة لما بذلوه من أجل رفعة الوطن وتقديم أرواحهم فداءا له، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه العزيز فضل الشهيد وخلد ذكراه.
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