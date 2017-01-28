أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا لمعمل تكرير أسيوط، بحيث يكفى إنتاجه شمال الصعيد وجنوبه.

وأضاف خلال جلسة بعنوان “الصعيد ما بين التحديات وآفاق التنمية.. رؤية شبابية”، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة ، أن المرحلة المقبلة يجب فيها التركيز على المشروعات الكبرى في الصعيد بحيث تكون نواة للتنمية مثل المثلث الذهبي والتعدين والأسمدة الفوسفاتية والنباتات والأعشاب الطبية والطاقة المتجددة.ي

وأكد إسماعيل، أن تطوير مصانع الأسمدة الفوسفاتية يتضمن التوازن بين الإنتاج واحتياجات الصعيد، بحيث يوفر احتياجات الشمال من خلال المشروعات الجديدة.