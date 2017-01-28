قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، اليوم السبت، إن القيادة المصرية الحالية اتخذت قرارات تأخرت كثيرا وترددت الحكومات المتعاقبة في اتخاذها بهدف وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.

وأضاف جابر، خلال مشاركته في ندوة “استراتيجيات مواجهة التحديات الحالية في بيئة الأعمال المصرية” التي ينظمها مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن القرارات التي تؤسس لمستقبل جديد بقدر إيجابياتها بقدر ما يكون لها تبعاتها على مناخ الأعمال، قائلا إنه يجب مواجهة هذه التبعات سواء إيجابية أو سلبية بالعلم والدراسات الدقيقة الصحيحة للاستفادة من تأثيرها الإيجابي والحد من تأثيرها السلبي.

وذكر أن مصر تكافح في الفترة الحالية لتأسيس مستقبل أفضل واقتصاد أكثر قوة ومؤسسات أكثر فاعلية، موضحا أن جامعة القاهرة تنظم هذه الندوة لمساعدة متخذي القرار، والمساهمة في الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بشركات القطاع الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، كما أكد أن جامعة القاهرة تضع كل إمكاناتها لخدمة قطاع الأعمال العام الحيوي والهام للاقتصاد الوطني.