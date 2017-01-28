أكد محمد علي مصيلحي، وزير التموين، أنه تم توريد 300 طن دواجن، و300 طن أوراك من اتحاد منتجى الدواجن لثلاجات الشركة المصرية للحوم، التابعة للوزارة، ضمن التعاقد على 10 آلاف طن سيتم توريدها على مدار عام.

وأضاف مصيلحي، في تصريحات خلال جولته اليوم بمجزر البساتين، التابع للشركة المصرية للحوم والدواجن، أنه سيتم طرح الدواجن و”الأوراك” من خلال السيارات المتنقلة فى العديد من المحافظات، إضافة إلى توفير منتجات الدواجن واللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وأنه يتم طرح كيلو الأوراك بسعر 15 جنيهًا، وكيلو الدواجن الكاملة بـ25 جنيهًا.