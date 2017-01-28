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إسرائيل تعيد جثتي فلسطينيين قتلا بنيران إسرائيلية
تشييع جثمان فلسطيني قتل قرب رام الله

إسرائيل تعيد جثتي فلسطينيين قتلا بنيران إسرائيلية

السبت، 28 يناير 2017 11:58 ص
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سلمت إسرائيل جثتي فلسطينيين قتلا أثناء محاولتهما تنفيذ هجمات على جنود ومدنيين، لعائلتيهما الجمعة، بحسب ما أفادت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي.

وقالت: “إن الجثتين هما لنضال داود مهداوي الذي قتل أثناء محاولته طعن جندي إسرائيلي في 17 يناير، ولمجد الخضور التي قتلت اثناء هجوم بسيارتها أدى إلى إصابة إسرائيليين”.

ووقع الهجومان في الضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر طبية: “إن مجد فتاة عمرها 18 عاما”.

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