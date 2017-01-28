سلمت إسرائيل جثتي فلسطينيين قتلا أثناء محاولتهما تنفيذ هجمات على جنود ومدنيين، لعائلتيهما الجمعة، بحسب ما أفادت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي.

وقالت: “إن الجثتين هما لنضال داود مهداوي الذي قتل أثناء محاولته طعن جندي إسرائيلي في 17 يناير، ولمجد الخضور التي قتلت اثناء هجوم بسيارتها أدى إلى إصابة إسرائيليين”.

ووقع الهجومان في الضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر طبية: “إن مجد فتاة عمرها 18 عاما”.