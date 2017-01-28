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31 يناير.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ "أحداث ماسبيرو الثانية"
محكمة جنايات القاهرة

31 يناير.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ "أحداث ماسبيرو الثانية"

السبت، 28 يناير 2017 11:54 ص
متابعات

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم “محمد عبدالحميد”، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية” إلى جلسة 31 يناير الجارى، للنطق بالحكم .

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 30 مارس من العام الماضي بالسجن المؤبد غيابيًا على المتهم.

ويواجه المتهم عده اتهامات، من بينها: التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

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