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السبت 28 يناير 2017 11:24 صباحاً
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وعكة صحية لمدرب منتخب مصر العسكري قبل مواجهة سوريا بساعات
محمد عمر

وعكة صحية لمدرب منتخب مصر العسكري قبل مواجهة سوريا بساعات

السبت، 28 يناير 2017 11:53 ص
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تعرض محمد عمر، المدير الفني للمنتخب العسكري، لوعكة صحية قبل وقت قليل من مواجهة سوريا على الميدالية البرونزية التي تقام حاليا بسلطنة عمان.

وفوجئ لاعبو المنتخب قبل عقد المحاضرة الأخيرة والتوجه إلى الملعب حيث تقام المباراة في الثالثة عصرا، بتعرض محمد عمر للإغماء وارتفاع في ضغط الدم، وهناك محاولات حاليا من طبيب الفريق لإسعافه، ولم يتحدد بعد قيادته للمباراة من عدمه.

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