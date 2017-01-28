الكشف عن خطاب تنازل الملك البريطاني جورج الثالث وسط كنز من الوثائقالسبت، 28 يناير 2017 12:01 ص
نشر موقع إلكتروني اليوم السبت خطاب تنازل يعود لعام 1783، كتبه ملك بريطانيا، جورج الثالث، ولم يتم استخدامه على الإطلاق، وهو واحد من 350 ألف صفحة من السجلات الملكية للبلاد.
ويشمل الخطاب، الذي جرى كتابته خلال حرب الاستقلال الأمريكية، خطة جورج الثالث للحياة في المنفى في هانوفر، بعد تنازله عن الحكم.
وهذه هي المرة الأولى، التي يتم الكشف فيها عن الخطاب.
ويأتي الكشف عن الوثائق في إطار برنامج الأوراق الجورجية، في مسعى للتحويل الرقمي للمواد من السجلات الملكية والمكتبة الملكية، وتشمل الوثائق الأوراق الخاصة لجورج الثالث وزوجته تشارلوت.
وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد أطلقت برنامج الأوراق الجورجية في عام 2015، بهدف تعزيز الوصول إلى تلك المواد، طبقا للموقع الإلكتروني للمشروع، حيث أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الجهود الخاصة بالتحويل الرقمي للمواد في عام2020..
وكان خطاب التنازل عن العرش لجورج الثالث، الذي يحتوي على الكثير من التعديلات والإضافات، قد تم صياغته بعد صعوبات فيما يتعلق بتشكيل حكومة، خلال أزمة سياسية حدثت في مارس، 1783، لكن لم يتم استخدامه على الإطلاق.
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