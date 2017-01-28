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الأمم المتحدة تحث ترامب على السماح بدخول اللاجئين
مبنى الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تحث ترامب على السماح بدخول اللاجئين

السبت، 28 يناير 2017 11:53 ص
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دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إلى مواصلة تقديم اللجوء للفارين من الحرب والاضطهاد قائلتين إن البرنامج الأمريكي لإعادة التوطين مهم.

وعلق ترامب يوم الجمعة السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر ومنع المسافرين من سوريا وست دول أخرى يغلب على سكانها المسلمون من دخول البلاد بشكل مؤقت قائلا إن الخطوة ستساعد في حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية.

وقالت المفوضية والمنظمة في بيان مشترك “لم تكن احتياجات اللاجئين والمهاجرين حول العالم أكبر مما هي عليه الآن والبرنامج الأمريكي لإعادة التوطين من بين البرامج الأهم في العالم.”

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