"يوم للستات" في افتتاح الدورة 43 لمهرجان جمعية الفيلمالسبت، 28 يناير 2017 11:49 ص
يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، فعاليات الدورة الـ 43 من المهرجان السنوي لجمعية الفيلم، بسينما مركز الإبداع الفني في السادسة من مساء اليوم، السبت، 28 يناير، والذي يقام بدعم من قطاع صندوق التنمية الثقافية، ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فوده.
حيث تعرض أفلام “يوم للستات” اخراج كاملة أبوذكري، “زي عود الكبريت” اخراج حسين الإمام، “الماء الخضرة والوجه الحسن” اخراج يسري نصرالله، “اشتباك” اخراج محمد دياب، “من 30 سنة” اخراج عمرو عرفه، و”هيبتا”.. المحاضرة الأخيرة” اخراج هادي الباجوري، و”قبل زحمة الصيف” اخراج محمد خان، “نوارة” اخراج هالة خليل، وهي الآفلام التي اسفرت عنها نتيجة استفتاء العم للنقاد وأعضاء جمعية الفيلم عن اختيار 8 افلام من 42 فيلماً روائياً طويلاً تم عرضها عرضا تجاريا بدور العرض في 2016 .
من ناحية اخري أعلن محمود عبدالسميع رئيس مجلس ادارة جمعية الفيلم ورئيس المهرجان، أن حفل الختام وتوزيع الجوائز والتكريم سيكون يوم السبت 11 فبراير بسينما الرينيسانس بعماد الدين
كما استحدثت جائزة بإسم الراحل الكبير أحمد الحضرى فى النقد السينمائى لجيل الشباب تحت سن الاربعين، بالاضافة الى جائزة بأسم المخرج الراحل محمد خان للفيلم الذى يتناول قضايا المجتمع المصرى.
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