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تنظيم "داعش" يشن هجوما عنيفا على مطار دير الزور
مطار دير الزور - سوريا

تنظيم "داعش" يشن هجوما عنيفا على مطار دير الزور

السبت، 28 يناير 2017 11:51 ص
متابعات

شن تنظيم “داعش” الإرهابي مساء، هجوما عنيفا على جبهات مطار دير الزور العسكري مستغلا الظروف الجوية السيئة التي تسببت في توقف غارات الطيران الحربي.

وأفاد نشطاء بأن مسلحي تنظيم “داعش” استهدفوا مطار ديرالزور العسكري بسيارة مفخخة.

وكان تنظيم “داعش” قد أرسل في وقت سابق، مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى جبهة مطار دير الزور، حيث وثق ناشطون، أمس الجمعة، تحرك آليات عسكرية باتجاه المطار.

وذكر نشطاء أن طائرات نقل عسكرية قامت بعمليات إسقاط ذخيرة ومواد غذائية فوق مطار دير الزور العسكري المحاصر من قبل تنظيم “داعش”.

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