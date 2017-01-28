الكويت: ضريبة حوالة على العمالة الأجنبية تثير جدلاًالسبت، 28 يناير 2017 11:53 ص
أثار قانون اقترحه النائب فيصل الكندري ويقضي بفرض ضريبة على تحويلات الوافدين جدلا في الشارع الكويتي، وسيضطر بموجبه جميع العاملين الأجانب إلى دفع ضريبة خاصة بتحويل أموال إلى بلادهم.
ولفتت صحيفة “الرأي” إلى تحذيرات خبراء بأن انعكاسات هذا القانون ستأتي بالسلب على خطط العديد من الجهات الحكومية، وإمكانية نشوء سوق سوداء.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد الفيلي قوله: “إن اقتراح القانون المتعلق بفرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين يمثل إخلالا بمبدأ المساواة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الموضوع فرض ضريبةعلى تحويلات الوافدين سيعيق خطط التنمية المستهدفة، وكان صنودق النقد الدولي قد انتقد فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، وقال إنه يعيش خططا ومشاريع التنمية المستهدفة في البلاد.
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