قالت السفارة الروسية في لندن، لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن الحرب الباردة انتهت.

ووفقا لوكالة “سبوتنيك” الروبسية، أتى التنبيه تعقيبا على نصيحة ماي لواشنطن بشأن التعامل مع موسكو في عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب.

وشددت “نصيحة” رئيسة وزراء بريطانيا على ضرورة أن يتخذ الرئيس ترامب كافة وسائل الحذر عندما يتعامل مع الرئيس الروسي.

ورأت السفارة الروسية لدى بريطانيا لزامًا عليها أن تذكّر رئيسة الوزراء البريطانية بأن الحرب الباردة بين روسيا والغرب كانت قد وضعت أوزارها، في تلميحة إلى أن نصائح من هذا القبيل ولى زمنها.

وأتى التنبيه على شكل قصيدة شعرية قصيرة نشرت على موقع “تويتر”.